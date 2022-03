Krieg in der Ukraine Welternährungsprogramm besorgt über Versorgungslage in der Bevölkerung

Essen und sauberes Wasser werden durch die andauernden Kämpfe in der Ukraine knapp, so das WFP. Die Lage für Helfende sei unübersichtlich. Der Krieg könnte Lebensmittelpreise weltweit massiv in die Höhe treiben.