Die beiden russischen Parlamentskammern wollen am Montag und Dienstag über den Antrag entscheiden. Die Duma habe ihren Terminkalender geändert und komme an beiden Tagen zu Plenarsitzungen zusammen, sagte Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin nach Angaben der Staatsagentur Tass. Zuvor war spekuliert worden, Präsident Putin könnte an diesem Freitag in einer Rede vor beiden Parlamentskammern die Annexion formell bekannt geben.

Militärisch sei das »Mindestziel«, wie es Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, die Eroberung der gesamten Region Donezk. Bisher kontrollieren die russischen Truppen rund 58 Prozent des ostukrainischen Gebiets. Das russische Verteidigungsministerium hatte eingeräumt, dort viel langsamer voranzukommen als geplant.