Das dem Kreml eng verbundene Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche hatte zu einer Waffenruhe in der Ukraine aufgerufen. Während des orthodoxen Weihnachtsfests sollten die Waffen schweigen, forderte Kyrill, der ansonsten der Kreml-Linie folgt, Russlands Angriffskrieg in seiner Aufforderung etwa als »inneren Konflikt« und Russland lediglich als »involvierte Seite« bezeichnet.

Zu Ostern lehnte Moskau eine Waffenruhe noch ab

Zum wichtigen orthodoxen Osterfest am 17. April des vergangenen Jahres hatte es einen offenen Brief an Kyrill mit der Forderung nach einer Waffenruhe gegeben. Damals lehnte Moskau das ab, weil es der Ukraine nur die Möglichkeit gebe, neue Waffen zu erhalten und Kräfte umzugruppieren. Nun scheint eine Feuerpause vor allem Russland und Putin zu nützen, scheint die Invasion doch weiter zu stocken. Die russischen Streitkräfte erlitten in der zweiten Jahreshälfte 2022 mehrere Niederlagen, verloren dabei mehr als die Hälfte des Gebietes, das sie seit Februar eingenommen hatte. In den vergangenen Wochen haben sich die Frontlinien dagegen offenbar nur wenig verändert.