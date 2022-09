Aufräumarbeiten in Bachmut, einer Stadt im Donbass, unmittelbar an der Front. Seit Wochen gibt es hier heftige Kämpfe. Medienberichten zufolge hatten ukrainische Truppen am Sonntag Ortschaften im Gebiet rund um Donezk zurückerobert.

Die Ukraine hatte erklärt, sich mithilfe der vom Westen gelieferten schweren Waffen die Gebiete zurückzuholen und den russischen Vormarsch zu stoppen.

Der ukrainische Präsident berichtet am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache von Geländegewinnen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Heute möchte ich den Soldaten des 63. Bataillons der 103. Brigade der Territorialen Verteidigungskräfte danken, die für das Ergebnis in der Region Donezk gesorgt haben: Eine Siedlung wurde befreit. Die 54. Brigade in Richtung Lyssytschansk-Siversk hat ebenfalls gute Fortschritte gemacht, ist vorgerückt und hat einige Höhen erobert. Ich möchte auch das 42. separate motorisierte Infanteriebataillon erwähnen. Dank seines heldenhaften Einsatzes konnten zwei Siedlungen im Süden unseres Staates befreit werden.«

Um welche Siedlungen es sich dabei genau handelte, sagte Selenskyj in seiner Ansprache aber nicht.

Unterdessen setzt Russland seine Angriffe im Osten der Ukraine weiter fort. Bei einem russischen Raketeneinschlag am Sonntag in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw sollen nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens zwei Zivilisten verletzt worden sein. Die Rakete soll zwischen einem Hochhaus und mehreren Einfamilienhäusern explodiert sein.

Alla Bondarenko, Anwohnerin

»Ich habe das hier gefunden. Es flog über meinen Kopf, als ich auf meinem Sofa lag und ferngesehen habe. Es flog durch mein Zimmer, durch das Zimmer meines Kindes und in die Küche. Es zerstörte Fenster und eine Tür.«

Während Russland wiederholt bestritten hatte, zivile Ziele anzugreifen, schrieb der Bürgermeister von Charkiw auf Telegram, dass insgesamt drei Bezirke der Stadt am Sonntag beschossen wurden.

Aber auch wenn Präsident Selenskyj von Fortschritten bei der Gegenoffensive gegen die russischen Truppen berichtet, so warnt er, an Tag 194 von Putins Angriffskrieg, gleichzeitig vor einem schwierigen Winter.