Krieg in der Ukraine: Selenskyj räumt offenbar Verlust von Bachmut ein

Bachmut ist der Hauptteil der nach der russischen Eroberung von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk etablierten Verteidigungslinie zwischen den Städten Siwersk und Bachmut im Donezker Gebiet. Mit dem Fall der Stadt könnte sich nun für die russischen Truppen der Weg zu den Großstädten Slowjansk und Kramatorsk eröffnen.

Prigoschin hatte am Samstag in Uniform und mit der russischen Flagge in der Hand die Eroberung von Bachmut verkündet. Zugleich kritisierte er einmal mehr die russische Militärführung: »Wir haben nicht nur mit den Streitkräften der Ukraine gekämpft, sondern auch mit der russischen Bürokratie, die uns Knüppel zwischen die Beine geworfen hat«, sagte Prigoschin in einem Video. Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow hätten den »Krieg zu ihrem persönlichen Vergnügen« gemacht. Ihre Launen und die Militärbürokratie hätten dazu geführt, »dass fünf Mal so viele Soldaten gestorben sind wie hätten sterben müssen«.