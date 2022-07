Hier explodiert angeblich ein russisches Waffenlager.

Explosion Frei

Nicht nur im Donbass, auch in den besetzten Gebieten der südlichen Provinz Cherson greift ukrainische Artillerie inzwischen gezielt russische Munitionsdepots an, wie hier in der Stadt Nowa Kachowka. Ukrainische Bodentruppen rücken auch auf die besetzte Hafenstadt Cherson vor. Die am Sonntag von der ukrainischen Regierung angekündigte großangelegte Gegenoffensive ist das allerdings noch nicht.

Die russische Nachrichtenagentur meldete am Dienstagmorgen unter Berufung auf die in Nowa Kachowka eingesetzte prorussische Verwaltung zwei Tote und Dutzende Verletzte nach dem Angriff. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten im Moment nicht.

Derweil verurteilt Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Ansprache die geplante Lieferung einer gewarteten Turbine für die Ostseepipeline Nord Stream 1 scharf.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Die Entscheidung über die Ausnahmen von den Sanktionen wird in Moskau nur als Ausdruck der Schwäche wahrgenommen werden. Das ist ihre Logik. Und schon jetzt sollte es keinen Zweifel daran geben, dass Russland versuchen wird, die Gaslieferungen nach Europa nicht nur so weit wie möglich einzuschränken, sondern im dringendsten Fall ganz einzustellen. Darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Das ist es, was jetzt provoziert wird.«

Unterdessen greift Russland wieder verstärkt Wohngebiete in der Ukraine aus der Luft an. Bei Raketeneinschlägen in der Stadt Charkiw starben mindestens drei Menschen. Millionen Ukrainnerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht vor den Kämpfen. Mehr als 5,5 Millionen von ihnen sind bereits ins Ausland geflohen.