Sochraniwka ist Teil der Sojus-Pipeline, die vom russischen Gebiet Orenburg bis ins ukrainische Uschhorod führt. Der Transit-Teilstopp soll von 7.00 Uhr Ortszeit (6.00 MESZ) an gelten.

Gazprom widerspricht ukrainischen Angaben

Die Ukrainer deuteten an, dass Russen den Betrieb der Anlagen zuletzt gestört hätten. Russlands Energieriese Gazprom wiederum, der zuletzt täglich fast 100 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ukraine in Richtung Europa gepumpt hatte, erklärte, man habe »keinerlei Bestätigungen über Umstände höherer Gewalt« erhalten. Die Ukrainer hätten in den vergangenen Wochen ganz »ungestört« in Sochraniwka gearbeitet.