Krieg in Osteuropa USA wollen Ukraine »fortschrittlichere Raketensysteme« schicken

Er schreibt weiter, die USA hätten schnell gehandelt, »um der Ukraine eine beträchtliche Menge an Waffen und Munition zu schicken, damit sie auf dem Schlachtfeld kämpfen und am Verhandlungstisch in der bestmöglichen Position sein kann«.

Zudem erklärt der Demokrat, die USA strebten keinen Krieg zwischen der Nato und Russland an. Man würde auch nicht versuchen, Wladimir Putins Sturz in Moskau herbeizuführen. »So lange die Vereinigten Staaten oder unsere Verbündeten nicht angegriffen werden, werden wir nicht direkt in diesen Konflikt involviert sein.«