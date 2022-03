Berichte aus südukrainischer Hafenstadt Offenbar Krankenhäuser in Mykolajiw beschossen

Russische Truppen haben in der ukrainischen Stadt Mykolajiw in der Nacht wohl Kliniken angegriffen. »Jetzt gibt es keine Regeln mehr«, erklärte der Gouverneur der Region. Er kündigte harte Gegenwehr an.