Russen angeblich selbst verantwortlich?

Zuvor hatte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak eine gewagte These aufgestellt. »Es ist erwähnenswert, dass der explodierte Lastwagen allen Anzeichen nach von der russischen Seite auf die Brücke fuhr«, erklärte er. »Die Antworten sollten also in Russland gesucht werden.« Und: »Das alles weist eindeutig auf eine Spur nach Russland hin.«