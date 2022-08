Im Video selbst heißt es: »Ihr hattet einige Optionen für diesen Sommer.« Daraufhin werden Bilder von Stränden gezeigt, unter anderem in Kuba und in der Türkei. »Ihr habt euch für die Krim entschieden, großer Fehler.« Es folgen Bilder der Explosionen auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt sowie von Menschen, die nach den Detonationen von Stränden flüchten. Es sei Zeit, nach Hause zu gehen, heißt es in dem Video. Musikalisch untermalt wird der Clip von dem Bananarama-Song »Cruel Summer«.