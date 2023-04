SPIEGEL: Am 11. Mai soll die Verordnung 42 – so wie alle anderen verbliebenen Restriktionen im Kontext der Coronapandemie – in den USA aufgehoben werden. Was erwarten Sie?

Egeland: Titel 42 war natürlich Thema in Honduras. Die Menschen haben allerdings keine tragfähigen Informationen, sind verwirrt. Tatsächlich erwarten viele, dass es nun einfacher für sie sein könnte, in die USA zu gelangen. Ich befürchte, dass das zu chaotischen Situationen führen wird. Ich denke auch nicht, dass es für die Menschen leichter wird. Was wir beobachten, ist eine zunehmende Militarisierung des Grenzschutzes in Mexiko und zuletzt auch in Guatemala. Auch von dort aus werden nun immer mehr Menschen abgeschoben. Die USA lagern das Problem aus und versuchen, die Leute so früh wie möglich zu stoppen. So besteht zusätzlich das Risiko, dass aus anderen Ländern Geflüchtete in Honduras stecken bleiben.

