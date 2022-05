Eskalierende Proteste Sri Lankas Verteidigungsministerium erteilt Schießbefehl

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die seit Wochen andauernden Proteste im von einer schweren Wirtschaftskrise erschütterten Sri Lanka waren am Montag gewaltsam eskaliert. Es kam zu Gewalt auf der Straße, Zusammenstößen zwischen Protestierenden für und gegen die Regierung mit mehr als 250 Verletzten und sieben Toten sowie Dutzende in Brand gesteckte Häuser von Politikern der Partei des Präsidenten.

Ausgangssperre wurde verlängert

Die Ausgangssperre wurde bis Donnerstag verlängert, teilte das Büro des Präsidenten am Dienstagabend mit. Ausnahmen gebe es nur für Menschen in unverzichtbaren Berufen, etwa im Gesundheitssektor, in der Telekommunikation, in den Medien oder im Export, hieß es. Truppen der Regierung und Polizisten patrouillieren die Straßen.