Deutschland und die EU-Kommission befürworteten den Vorschlag, neben Kroatien sowohl Bulgarien als auch Rumänien vollständig in den Schengenraum aufzunehmen. Die drei Länder sind schon jetzt zum Teil an die Schengen-Regeln gebunden, doch wurden die Kontrollen an den Binnengrenzen zu ihnen bislang aufrechterhalten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, sie könne die Haltung Österreichs nicht nachvollziehen. »Es wurde vereinbart, dass geguckt wird: Sind Fortschritte erzielt worden? Sie sind erkennbar erzielt worden.« Diesen Fortschritt hatte den drei Ländern wiederholt auch die EU-Kommission bescheinigt. »Die drei Beitrittskandidaten haben getan, was sie tun mussten, und sie sind bereit, den Schutz unserer Außengrenzen zu gewährleisten«, sagte Kommissionsvize Margaritis Schinas mit Blick auf die Bedenken aus Wien. »Es ist ungerecht, ihnen nicht die Chance zu geben, die sie verdient haben und die ihnen zusteht.«