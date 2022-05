Auch in Kroatien gibt es derzeit eine lebhafte Debatte über das Recht auf Abtreibungen – ähnlich wie in den USA. Im Zentrum der Diskussion steht eine 39-jährige Frau. Ihr wurde zuletzt nach einer Welle der Empörung die Abtreibung ihres schwer kranken Fötus gestattet. Ein medizinischer Ausschuss habe den Schwangerschaftsabbruch genehmigt, sagte Gesundheitsminister Vili Beros am Mittwoch. Mirela Cavajda war der medizinische Eingriff zunächst verweigert worden, was landesweit für Entrüstung sorgte.