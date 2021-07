Menschenrechtsorganisation Festgenommene in Kuba haben keinen Zugang zu Anwälten

Solche Proteste hatte es in Kuba seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben: Am Sonntag gingen im ganzen Land Menschen auf die Straße. Nun sollen sich Tausende in Polizeigewahrsam befinden. Menschenrechtler kritisieren die Lage.