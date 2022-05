Die USA lockern ihren Kurs gegenüber Kuba wieder etwas. Das Außenministerium kündigte am Montagabend (Ortszeit) an, unter anderem sollten Konsulardienste und die Visa-Bearbeitung in der US-Botschaft in Havanna wieder hochgefahren werden, um mehr Kubanern die Einreise zu Verwandten in die USA zu ermöglichen. Die bislang geltende Obergrenze für Überweisungen von Geld aus den USA an Verwandte in Kuba werde aufgehoben.