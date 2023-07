Der Besuch hat sich schon wieder auf den Weg gemacht – doch der Ärger hallt nach. Havanna hat gegen die Anwesenheit eines US-Atom-U-Boots in der Guantanamo-Bucht an der Ostküste Kubas protestiert. In einer in Englisch verfassten Mitteilung erklärte das kubanische Außenministerium am Dienstag, es lehne die Ankunft eines atombetriebenen U-Bootes in Guantanamo Bay am 5. Juli »entschieden« ab. Demnach blieb das U-Boot bis zum 8. Juli in der dortigen US-Marinebasis.