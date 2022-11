Scharfe Reaktion aus dem Pentagon

Die USA reagierten scharf auf die Angriffe. Die türkischen Drohnen trafen am späten Mittwochabend Ölanlagen in der Nähe der syrischen Stadt Qamischli sowie das ölreiche Gebiet Rumeilan, in dessen Nähe sich US-Truppen befanden. Das Pentagon erklärte daraufhin, die türkischen Luftangriffe gefährdeten die Sicherheit des US-Militärpersonals und die jahrelangen Fortschritte im Kampf gegen den IS in dem Gebiet, heißt es weiter laut Reuters. In Syrien befinden sich rund 900 US-Soldaten, die hauptsächlich mit den SDF im Nordosten des Landes zusammenarbeiten.

Auf die Bemerkung des Pentagons angesprochen, sagte eine Quelle des türkischen Verteidigungsministeriums, Ankara wähle seine Ziele »mit Bedacht aus« und stehe in engem Kontakt mit den US-Kollegen. Die getroffenen Ölfelder gehörten nicht zu Ankaras Zielen.