Bei einem Brand auf einer Entbindungsstation im Westen Senegals in der Stadt Tivaouane sind am Mittwoch elf Babys ums Leben gekommen. Auf Twitter erklärte Senegals Präsident Macky Sall, er habe »mit Schmerz und Bestürzung« davon erfahren. Laut Bürgermeister Demba Diop wurde der Brand in der »Mame Abdou Aziz Sy Dabakh«-Klinik nachts durch einen Kurzschluss verursacht.

Das Feuer habe sich sehr schnell ausgebreitet, sagte Diop. Drei Babys konnten seinen Angaben nach gerettet werden. Das Krankenhaus war erst kürzlich eingeweiht worden, wie die lokale Presse berichtete.

Die Stadt Tivaouane liegt 120 Kilometer nordöstlich der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Gesundheitsminister Abdoulaye Diouf Sarr, der sich zu einem Treffen mit der Weltgesundheitsorganisation in Genf aufhielt, kündigte umgehend seine Rückreise an. »Diese Situation ist sehr unglücklich und äußerst schmerzhaft«, sagte er im Radio. »Eine Untersuchung ist im Gange, um herauszufinden, was passiert ist.«

Mehrere tödliche Vorfälle in Krankenhäusern Im Senegal kommt es immer wieder zu tödlichen Vorfällen in öffentlichen Krankenhäusern. Dabei ist das westafrikanische Land dafür bekannt, einige der besten Krankenhäuser der Region zu haben. Erst vor rund einem Jahr waren bei einem Brand in der nördlichen Stadt Linguere in einem Krankenhaus vier Neugeborene gestorben. Der Bürgermeister hatte eine Fehlfunktion in einer Klimaanlage in der Entbindungsstation als Brandursache angegeben. Anfang des Monats entdeckten die Behörden ein lebendiges Baby in einem Leichensaal, das von einer Krankenschwester für tot erklärt worden war. Es ist später verstorben. Letztes Jahr starb eine schwangere Frau in Louga, im Norden des Landes, nachdem sie vergeblich auf einen Kaiserschnitt gewartet hatte.

Der senegalesische Direktor von Amnesty International, Seydi Gassama, sagte, seine Organisation habe nach dem Tod der vier Babys in Linguere eine Inspektion und Verbesserung der Entbindungsstationen in Krankenhäusern im ganzen Land gefordert. Angesichts der erneuten Tragödie forderte er die Regierung auf, eine unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen.