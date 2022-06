Kurztrip von Brasiliens Staatschef Bolsonaro führt Motorradkorso in Florida an

Bolsonaro hatte zuvor in Los Angeles am Amerika-Gipfel teilgenommen und sich am Rande dessen am Donnerstag zu einem Gespräch mit Biden getroffen. Die Staatschefs der bevölkerungsreichsten Länder Amerikas sprachen unter anderem über die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes und die im Oktober anstehende Präsidentenwahl in Brasilien.

Bolsonaro liegt in Umfragen hinter dem linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Er streut – wie schon Bidens Vorgänger Donald Trump vor zwei Jahren im Wahlkampf um das Präsidentenamt in den USA – bereits im Vorfeld Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abstimmung.