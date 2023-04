Abbott reagierte in ihrem Brief auf einen Artikel in der Tageszeitung »Guardian« , in dem der afrobritische Autor Tomiwa Owolade argumentiert hatte, dass auch Iren, Juden, Sinti und Roma unter Formen von Rassismus litten. Abbott schrieb daraufhin, dass die Erfahrungen der genannten Gruppen Rassismus ähnlich seien, es aber Unterschiede gebe. »Sie werden zweifellos diskriminiert. Das ist ähnlich wie Rassismus, und die beiden Wörter werden oft verwendet, als ob sie austauschbar wären«, so Abbott. »Es stimmt, dass eine Reihe von Weißen mit Markern wie etwa roten Haaren Diskriminierug erfahren können. Aber sie sind nicht ihr ganzes Leben lang Rassismus ausgesetzt.«