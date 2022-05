»Dutzende Extremisten« seien in einen Abschnitt der religiösen Stätte eingedrungen, indem sie »gewaltsam die Absperrungen durchbrachen und Menschenleben gefährdeten«, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach dem Unglück im vergangenen Jahr waren die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden.

Ultraorthodoxe beten in Meron

Tote bei Massenpanik in Israel: »44 Menschen, die Freude erleben wollten und die in Leichensäcken zurückkommen«

Tote bei Massenpanik in Israel: »44 Menschen, die Freude erleben wollten und die in Leichensäcken zurückkommen«

Tote bei Massenpanik in Israel: »44 Menschen, die Freude erleben wollten und die in Leichensäcken zurückkommen«

Tote bei Massenpanik in Israel: »44 Menschen, die Freude erleben wollten und die in Leichensäcken zurückkommen«

Augenzeuge über Massenpanik in Israel: »Ich habe nicht erwartet, so viel Tod zu sehen«

Augenzeuge über Massenpanik in Israel: »Ich habe nicht erwartet, so viel Tod zu sehen«

Augenzeuge über Massenpanik in Israel: »Ich habe nicht erwartet, so viel Tod zu sehen« Von Alexandra Rojkov, Tel Aviv

Augenzeuge über Massenpanik in Israel: »Ich habe nicht erwartet, so viel Tod zu sehen« Von Alexandra Rojkov, Tel Aviv

Nach Polizeiangaben hatten sich zu Beginn des Fests am Mittwoch mehr als 10.000 Gläubige an der Pilgerstätte versammelt. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett betonte, seine Regierung habe die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Pilgerort erheblich erhöht, um ein erneutes Unglück zu verhindern.

45 Tote, darunter 16 Kinder

Während des Fests Lag BaOmer pilgern jährlich vor allem ultraorthodoxe Gläubige zum Grab von Rabbiner Schimon Bar Jochai auf dem Meron-Berg. Gemäß der neuen Sicherheitsvorschriften dürfen sich nur noch maximal 16.000 Pilger gleichzeitig an der Stätte aufhalten. Rund 8000 Polizisten sicherten das Fest ab.

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom geht von insgesamt hunderttausenden Pilgern aus. Es seien hunderte medizinische Helfer vor Ort, erklärte der Dienst.

Am 30. April des vergangenen Jahres war während des Festes in der Männer-Sektion der Pilgerstätte eine Massenpanik ausgebrochen. Unter den 45 Todesopfern waren auch mindestens 16 Kinder. Die Massenpanik gilt als die schlimmste zivile Katastrophe in der Geschichte des Staates Israel.