»Es ist herzzerreißend« Zweijährige stirbt nach Bootsunglück vor Lampedusa

»Es ist herzzerreißend, seit ich Bürgermeister bin, heiße ich Tote willkommen«, sagte Mannino dem ANSA-Bericht nach weiter. »Und es waren viele, mindestens ein Dutzend, Kinder.« Er arbeite bereits daran, einen Sarg zu finden, der in die Poliklinik der Insel gebracht werden soll.

Zehntausende Menschen, die vor Konflikten und Armut im Nahen Osten, in Asien und Afrika fliehen, versuchen jedes Jahr, über gefährliche Seewege in die Europäische Union einzudringen. Die überwiegende Mehrheit fährt in kleinen Schlauchbooten von der nahe gelegenen türkischen Küste zu den ostgriechischen Inseln oder versucht, in größeren Schiffen von Nordafrika und der Türkei direkt nach Italien zu gelangen.