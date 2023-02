»Helfen Sie uns« Lampedusas Bürgermeister appelliert nach Flüchtlingstragödie an Meloni

Die Worte des Bürgermeisters sind dramatisch: »Ich richte einen Appell an Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Regierung sollte uns bei der Bewältigung dieser großen Tragödie nicht allein lassen. Helfen Sie uns, so kommen wir nicht mehr weiter«, wird Filippo Mannino, Bürgermeister von Lampedusa, in italienischen und auch in österreichischen Medien zitiert.