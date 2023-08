Menschen fliehen von Sfax nach Europa

Vor allem in Italien wird seit geraumer Zeit über die Ankunft Tausender Menschen diskutiert. In diesem Jahr stiegen die Migrationszahlen über die Mittelmeerroute massiv. Allein bis Mitte Juli zählte das Innenministerium in Rom mehr als 75.000 Geflüchtete, die seit Jahresbeginn an Italiens Küsten ankamen – im Vorjahreszeitraum waren es rund 31.900. Bei den gefährlichen Mittelmeerüberquerungen auf meist ungeeigneten Booten kommt es immer wieder zu verheerenden Unglücken. So ertranken vor der griechischen Küste im Juni Hunderte Menschen.