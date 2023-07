Landflucht Irland zahlt Kaufprämien für Häuser auf abgelegenen Inseln

So leben wie im oscarnominierten Film »Banshees of Inisherin«, weite Blicke aufs Meer und viel Natur? In Irland bekommt man dafür nun Geld.

Bis zu 84.000 Euro zahlt die Regierung in Dublin seit Samstag denjenigen, die auf einer der 23 abgelegenen Inseln an der Westküste des EU-Staats ein Haus kaufen und renovieren. Damit soll dort die Zahl der Einwohner wieder steigen, die seit 1996 um 13 Prozent gesunken ist. Zudem ist ein Fünftel der Bevölkerung auf den Eilanden zwischen Cork und Donegal älter als 65 Jahre – landesweit sind es zwölf Prozent.