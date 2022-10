Ein Mann liegt am Seitenstreifen, blutet am Kopf. Er ist ansprechbar, wird mit einer Trage in den Krankenwagen verladen. Die Helfer sagen, der Mann rieche nach Alkohol. Und tatsächlich gibt der Verletzte an, auf dem Weg von einem Bierpub nach Hause gewesen zu sein, als er mit dem Roller stürzte. Er habe Alkohol getrunken, sich aber fahrtauglich gefühlt.

In manchen Monaten birgt Vientiane Rescue bis zu 50 Tote von den Straßen. Wer Rettungskraft werden will, durchläuft ein dreimonatiges Training. Der Gründer von Vientiane Rescue, Sébastian Perret, ist Franzose und arbeitete in Paris als Feuerwehrmann, ehe er nach Laos zog. Er hatte die Idee für das Projekt, nachdem er Zeuge eines schweren Unfalls geworden war. In Vientiane waren zwei Motorradfahrer frontal ineinander gefahren, einer starb. Das Krankenhaus sei nur hundert Meter entfernt gewesen, aber niemand sei gekommen, um die Verletzten zu holen, weil sie nicht zahlen konnten.

Das größte Problem derzeit: an Sprit zu kommen

Der Start des Projekts sei schwierig gewesen. »Niemand hat an uns geglaubt, niemand hat uns über den Weg getraut.« Mit einem ersten gespendeten Krankenwagen und sieben Freiwilligen legten sie los. Heute arbeiten 600 Männer und Frauen in vier Städten für den Dienst. Perret sagt: »Die Leute vertrauen uns, Familien sind stolz, wenn ihre Kinder bei uns mitarbeiten – das ist die beste Werbung. Wir haben überhaupt kein Nachwuchsproblem. Vientiane Rescue ist nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken.«

Das Projekt steht, bei allem Erfolg, dennoch immer wieder auf der Kippe. Es basiert auf Spenden – Geld, Equipment, Krankenwagen. Die Fahrzeuge kommen aus Japan, Thailand, Australien, Europa. Das größte Problem ist aktuell, an Sprit zu kommen und ihn zu bezahlen. Seit der Energiekrise und dem Verfall der laotischen Währung sind die Preise auch in Laos erheblich gestiegen, und Benzin immer wieder knapp.

Dann ein weiterer Anruf. Ein Paar sei auf dem Motorroller von einem Auto angefahren worden, liege verletzt auf einer Straße. Wieder rückt das Team aus, Helfer Mat am Steuer. Er fährt 20 Minuten durch die Stadt. Findet die Unfallstelle nicht sofort. Mat wirkt angespannt, er sagt, es passiere oft, dass sie von Anrufern nur eine ungefähre Unfallstelle übermittelt bekämen, dass sie viel zu lange suchend durch die Stadt führen, während es bei den Verletzten auf jede Minute ankomme.

Viele Anrufer hätten kein Google Maps oder gar kein Internet, oder sie wüssten nicht, welche Angaben entscheidend sind, wenn man den Notruf wählt. »Manchmal habe ich das Gefühl, wir in Laos leben ganz weit hinter den Mangobäumen«, sagt Mat.