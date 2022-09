Um 8.25 Uhr kann man das erste Mal aussteigen, wenn der Zug den ersten Stopp erreicht, Vang Vieng, eine kleine Stadt, die vor der Pandemie voll war von Rucksackreisenden, die sich dort den Nam Song River hinuntertreiben ließen.

Man kann sitzen bleiben bis zur Endhaltestelle in Boten, der nördlichsten Stadt von Laos, die der Zug um elf Uhr und nach mehr als 400 gefahrenen Kilometern erreicht. Bis auf Weiteres passieren nur Güterzüge die Grenze nach China.

Boten war einmal so etwas wie das letzte laotische Dorf vor der chinesischen Grenze, mit ein paar Hundert Einwohnern. Vor 20 Jahren wuchs der Ort; chinesische Investoren machten aus ihm eine Stadt der Casinos und Hotels, eine Wirtschaftszone in chinesischer Hand, in der die Uhren sich nach der chinesischen Zeitzone richten, in der Mandarin gesprochen wird. Durch den neuen Zug soll Boten, zwischenzeitlich abgewirtschaftet, neuen Glanz erfahren.

Oder man steigt, wie die allermeisten an diesem Tag, um 9.24 Uhr aus, in Luang Prabang. Ein hügeliger Ort direkt am Mekong, wo sich in manchen Straßen 30 Tempel hintereinander reihen. Berühmt ist vor allem der Wat Xieng Thong, wo Buddhistinnen und Buddhisten in traditionellen Kleidern bei den Morgenprozessionen Klebereis, gekochte Eier und Reiskekse an die Mönche spenden.