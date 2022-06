Vor vier Monaten haben russische Truppen die Ukraine überfallen, für viele in Deutschland kam das überraschend. Im Rückblick sieht SPD-Chef Lars Klingbeil die deutsche Russlandpolitik kritisch. »Wir haben die sicherheitspolitische Debatte in Deutschland so geführt, wie wir die Welt gern gehabt hätten – aber nicht so, wie sie wirklich war und ist.«