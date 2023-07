»Unter der Schirmherrschaft hochrangiger Beamter der faktischen Taliban-Behörden infiltrieren Al-Qaida-Mitglieder Strafverfolgungsbehörden und öffentliche Verwaltungsbehörden und gewährleisten so die Sicherheit der im ganzen Land verstreuten Al-Qaida-Zellen«, heißt es in einem Bericht, der in dieser Woche dem Uno-Sicherheitsrat zugeschickt wurde.