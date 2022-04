Es sind Bilder, die ihr neues Image unterstreichen: Volksnah will Marine Le Pen sein, mit einem offenen Ohr für die Nöte der Arbeiter, Angestellten, einfachen Leute. Die 53-Jährige ist vor Ort, hört zu, lächelt in die Kameras.

Mit dieser Strategie könnte ihr gelingen, was bis vor Kurzem niemand für möglich gehalten hätte: Le Pen hat tatsächlich Chancen, am Sonntag den amtierenden Präsidenten Macron in der Stichwahl zu schlagen.

Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin Rassemblement National

»Ich bin eine Kandidatin, die nah am Volk ist. Durch Diskussionen, die ich mit meinen Wählern hatte, weiß ich, wie drängend es ist, eine Antwort auf die steigenden Lebenskosten zu haben. Den Anstieg der Energiepreise gibt es nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine. Die Realität ist, dass Emmanuel Macron dazu sogar noch beigetragen hat. Er war es, der die Steuer auf Benzin noch erhöht hat. Das hat doch erst zu der Gelbwesten-Bewegung geführt.«

Frankreich first – das ist die Maxime von Le Pen: Als Präsidentin würde die Rechtspopulistin nationale Interessen klar über europäische stellen, den französischen EU-Beitrag um fünf Milliarden Euro pro Jahr senken und die Sozialleistungen für Ausländer stark einschränken.

Eine Rechtsradikale im Élysée-Palast? Seit Mitte April ein mögliches Szenario. Da gelang es Le Pen Macron zum ersten Mal unter Druck zu setzen. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl kam der Amtsinhaber auf 27,8 Prozent, die Herausforderin auf 23,1 Prozent.

Nun stehen sich die beiden am kommenden Sonntag in einer Stichwahl erneut gegenüber, genau wie schon vor fünf Jahren. Nur ist diesmal der Abstand zwischen beiden deutlicher geringer, je nach Umfrageinstitut trennen Macron und Le Pen lediglich zwischen zwei und acht Prozent.

Zu lange hatte Macron geglaubt, mit seinem Amtsbonus den Wahlsieg sicher in der Tasche zu haben. Er trat zu überheblich, zu abgeklärt auf, stand eher für die Gewinner der Gesellschaft. Und Le Pen erkannte diese Schwäche – und nutzte sie aus.

Philippe Moreau-Chevrolet, Politischer Analyst MCBG Consulting

»Marine Le Pen hat einen sehr guten Wahlkampf geführt. Man kann im Fernsehen erkennen: Sie ist entspannt, nicht wie vor fünf Jahren. Sie hat die großen Ausfälle ihres letzten Wahlkampfs überlebt. Sie war fürchterlich. Jetzt ist sie sehr gut und ich erkenne niemanden, der sie stoppen könnte. Außer Macron schafft es, sowohl seine Basis anzusprechen als auch andere Wähler.«

Unentschiedene Wählerinnen und Wähler: Um die werden Macron und Le Pen buhlen, wenn sie am Mittwochabend im einzigen TV-Duell dieses Wahlkampfs aufeinandertreffen. Es bleibt ein enges Rennen.