Baum für Baum. Eine Apfelplantage in Großbritannien – und der Bauer reißt die Bäume raus. Trotz andauernder Probleme bei der Versorgung mit Obst und Gemüse im Land macht James Smith diese Plantage dicht.

James Smith, Obstbauer:

»Ich möchte eigentlich nicht alle meine Früchte loswerden, aber ich sehe einfach keine Möglichkeit, all die Herausforderungen des Anbaus, der Ernte und der Lagerung der Ernte zu bewältigen.«

Seit 1882 betreibt die Familie von Smith Apfelgärten in der Grafschaft Kent, im Südosten Englands. Obstanbau ist in der Region Tradition, weshalb sie auch »The Garden of England« genannt wird. Doch der Mix aus Inflation, Klimawandel und Brexit macht es für Bauern wie Smith immer schwerer. Bis zu 80 Prozent seiner Flächen kann er nicht mehr bestellen.

James Smith, Obstbauer:

»In den vergangenen 18 Monaten haben wir einen enormen Anstieg aller möglichen Kosten - seien es Zinsen, Strom, Lohn – erlebt. Gleichzeitig ist der Betrag, den wir von den Einzelhändlern für unser Obst erhalten, gesunken.«

Das Paradoxe: Zuletzt gab es in Großbritannien schon Engpässe beim Gemüse, jetzt wird auch das Obst knapp, warnen Bauern und Verbände. Das liegt daran, dass sich Großhandel und Supermärkte auf billigere Importe verlassen. Doch auch da steigen die Preise und seit dem Brexit reißen immer öfter die Lieferketten. Zu hoch seien die Kosten und der bürokratische Aufwand für die Importeure.

James Smith, Obstbauer:

»Es gibt absolut keine Loyalität von unseren Einzelhändlern oder der Regierung, um die heimische Lebensmittelproduktion hier im Vereinigten Königreich zu schützen.«

Seit 2015 ist der Obstanbau im Land rückläufig, rund 85 Prozent des Bedarfs kommen aus dem Ausland – oder eben nicht. Und wenn heimische Obstbauern wie James Smith auch noch aufgeben müssen, könnten in Zukunft wohl noch häufiger die Supermarktregale leer bleiben.