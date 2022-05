Globale Gesellschaft In Reportagen, Analysen, Fotos, Videos und Podcasts berichten wir weltweit über soziale Ungerechtigkeiten, gesellschaftliche Entwicklungen und vielversprechende Ansätze für die Lösung globaler Probleme. Alle Artikel

Es ist gerade Pause in der Bright Future School, etwa eine Stunde Autofahrt von Ugandas Hauptstadt Kampala entfernt. Die Schulgebäude sind im Halbkreis um einen Schulhof ausgerichtet, idyllisch gelegen in einem grünen Tal mit vielen Farmen in der Nachbarschaft. Mehr als 400 Kinder müssten hier jetzt eigentlich toben, ihre Pausenbrote auspacken, Fußball spielen.

Doch nicht einmal 100 Kinder sind am vergangenen Donnerstag in der Schule, schätzt der stellvertretende Direktor Javirah Asiimwe: »Schuld sind die hohen Preise für Lebensmittel und Gebrauchswaren. Die Eltern können es sich einfach nicht mehr leisten, die Kinder zur Schule zu schicken.«

Oft scheitert es an den Schulgebühren, manchmal sogar an einem Stück Seife. Denn das ist Pflicht, die Eltern müssen den Internatskindern die nötigen Hygieneprodukte mitgeben, sonst werden die Schüler nach Hause geschickt. Doch die Inflation ist in Uganda in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen, liegt inzwischen bei fast fünf Prozent. Die Preise für Speiseöl, Weizen und andere importierte Lebensmittel haben sich verdoppelt. Da bleibt im Zweifel selbst für Seife kein Geld mehr.

Bright Future School: Nur 100 von etwa 400 Kindern sind gekommen

In der Bright Future School wird es wohl auch in den kommenden Wochen nicht voll werden. Dabei spielen die Schulen in Uganda, wie in vielen afrikanischen Ländern, für die Ernährung der Kinder eine wichtige Rolle: Hier bekommen sie eine warme Mahlzeit, nicht selten die einzige am Tag. Doch momentan kann der Vizedirektor nicht einmal die 100 anwesenden Kinder richtig sattbekommen. Noch vor wenigen Wochen haben sie einen großen Sack Maismehl für umgerechnet 19 Euro gekauft, heute kostet der fast 40 Euro, erzählt Asiimwe: »Wir machen mit der Schule leider Minus, weil alles so teuer geworden ist.« Die Schulgebühren können sie auch nicht erhöhen, dann würden gar keine Kinder mehr kommen. Die einzige Option: Asiimwe und sein Team haben die Rationen gekürzt, die Kinder bekommen schlicht weniger zu essen.

Essenszubereitung an der Bright Future School: Der Maniok aus dem Schulgarten ist die Rettung

Doch es gibt einen Lichtblick, und der ragt wenige Meter entfernt im Schulgarten aus der Erde. Hier bauen sie Maniok an, bisher eher als Arme-Leute-Pflanze verpönt, weil vor allem unter einkommensschwächeren Haushalten verbreitet. Doch jetzt entdecken viele die Knolle wieder, die vor Jahrzehnten noch auf fast allen Frühstückstischen Ugandas landete. Maniok, auch bekannt als Cassava, ist eine traditionelle Nutzpflanze, die über die Jahre zunehmend von Brot und anderen Mehlprodukten verdrängt wurde, die einfacher und schneller zuzubereiten sind. Zudem haben der Einfluss aus dem Globalen Norden, die Urbanisierung und die Bürojobs auch die Essgewohnheiten drastisch verändert.

»Derzeit sind die Maniokpflanzen unsere Rettung. Wir haben damit das Maismehl ersetzt, so bekommen die Kinder immerhin etwas zu essen«, berichtet Vizedirektor Asiimwe. Ugandas Präsident Yoweri Museveni sollte das freuen, er hat seine Landsleute unter dem Druck der steigenden Lebensmittelpreise dazu aufgefordert, wieder traditionelle Lebensmittel zuzubereiten. Uganda ist bislang stark von Importen aus Industrieländern abhängig, das rächt sich seit Ausbruch des Krieges in Europa.

Der kenianische Agrarökonom Timothy Njagi sieht in der derzeitigen Krise auch eine Chance: »Viele Farmer haben die traditionellen Sorten wie Maniok, Sorghum oder Yamswurzel gemieden, weil sie dafür keinen Markt sahen. Ich gehe davon aus, dass sich das jetzt ändern wird. Viele dieser Sorten lassen sich viel einfacher anbauen als die nicht einheimischen Arten, und sie wachsen schneller. Die Regierungen sollten das weiter unterstützen.«

Tatsächlich hat auch die kenianische Regierung inzwischen ein Programm aufgelegt, um den Anbau traditioneller Lebensmittel zu fördern. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verleiht dem nun ungeahnten Schwung. In Ostafrika verschärfen neben dem Krieg noch mehrere weitere Faktoren den Hunger: In weiten Teilen der Region herrscht eine verheerende Dürre, mitverursacht durch den Klimawandel. Zu Tausenden verenden Nutztiere, vielerorts können die Bauern wegen der Trockenheit nichts säen. In Somalia wächst sich die Dürre bereits zu einer Hungersnot aus.

Landwirt Moses Peter baut Kochbananen an

Im südlichen Nachbarland Kenia kämpft die Regierung noch mit einem anderen Problem: Während der Coronapandemie war das Land, wie viele andere in der Region, auf Notkredite des Internationalen Währungsfonds angewiesen. Doch die sind an strenge Bedingungen gebunden, unter anderem muss Kenia nun den Staatshaushalt sanieren. Um das zu schaffen, hat die Regierung notgedrungen die Steuern auf zahlreiche Verbrauchsgüter erhöht – und damit die Preisspirale weiter angekurbelt. All das trägt nun dazu bei, dass sich viele Einwohnerinnen und Einwohner auf die Lebensmittel ihrer Großeltern rückbesinnen. Das freut Moses Peter, es hat ihn wider Willen zum Trendsetter gemacht. Denn der Farmer baut in Uganda seit drei Jahren Kochbananen an, auch eine einheimische Sorte. »Weil die Leute gerade wieder zu lokalen Produkten zurückkehren, steigen die Preise dafür deutlich an. Sie sind höher als je zuvor. Es gibt nicht genug Angebot, um die Nachfrage zu befriedigen«, erzählt er.

Weil die Preise steigen, kommen immer weniger Kunden – Lebensmittelladen in Uganda

Eigentlich gute Zeiten, wäre da nicht ein anderes Problem: die Kosten für chemische Düngemittel. Wegen des Krieges in Europa sind auch diese enorm gestiegen. »Ich bin jetzt auf organischen Dünger, auf Kuhmist umgestiegen. Das dauert allerdings länger, die Pflanzen reagieren nicht so schnell darauf«, sagt Peter. Wie ihm geht es vielen Bauern in der Region, der fehlende Kunstdünger wird sich auf die kommenden Ernten auswirken. Weniger Ertrag heißt am Ende aber auch: noch weniger Lebensmittel auf dem Markt, die Preise steigen weiter. Eine Spirale des Hungers.

Scovia Kyomugisha bereitet Maniok zu

Scovia Kyomugisha kennt diese Spirale nur zu gut. Die 50-Jährige muss vier Kinder und acht Enkel ernähren, sie alle wohnen bei ihr. Früher gab es zum Frühstück Brot, warmes Mittagessen haben die Kinder in der Schule bekommen. »Das Schulessen ist so teuer geworden, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ich gebe den Kindern jetzt einen dünnen Brei mit«, erzählt die Alleinerziehende. »Ich muss inzwischen Entscheidungen treffen wie: Kaufe ich Seife für die Kinder oder Zucker für den Tee?« Vor solchen Entscheidungen stehen Millionen Menschen in Ostafrika.

Kyomugisha sitzt auf einer dünnen Bastmatte, zwei der Enkelkinder neben ihr. Mit einem Messer schält sie eine Maniokknolle, es ist das Mittag- und Abendessen für heute. »Es wird lange dauern, bis sich die Essgewohnheiten nachhaltig umstellen«, sagt Agrarexperte Timothy Njagi. Eine ausgewogene Ernährung mit lokalen Lebensmitteln erfordert viel Zeit, denn die Zubereitung ist aufwendig, eine langfristige Lagerung schwierig. Trotzdem sagen die Expertinnen und Experten weiterhin einen Boom der traditionellen Produkte voraus. Denn eines scheint klar: In den kommenden Wochen werden die Lebensmittelpreise für alle anderen Waren weiter steigen.