Rund zwei Monate nach seinem gescheiterten Kurzzeit-Aufstand in Russland ist im Internet ein neues Video des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin aufgetaucht. Der rund 40 Sekunden lange Clip, der ihn in Tarn-Outfit und mit Gewehr in der Hand zeigt, sei in einem afrikanischen Land aufgenommen worden, teilte der Söldnergruppe Wagner nahestehende Telegram-Kanal »Grey Zone« am Montagabend mit.