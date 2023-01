In dem Film sieht man, wie die junge Syrerin und ihre Schwester Yusra in der Heimat Leistungsschwimmerinnen werden, von Olympia träumen. Dann kommt der syrische Bürgerkrieg, die jungen Frauen müssen fliehen, das war im Jahr 2015. In einem völlig überladenen Schlauchboot versuchen die Schwestern, über das Mittelmeer von der türkischen Küste zur griechischen Insel Lesbos zu gelangen. Doch das Boot droht zu sinken. Unter Einsatz ihres Lebens schwimmen Sarah und Yusra stundenlang, ziehen das Boot mit den 18 Insassen an einem Tau hinter sich her – und erreichen so das Ufer der europäischen Insel.