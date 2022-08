Lettlands Hauptstadt Riga hat bald eine historische Sehenswürdigkeit weniger: Auf Weisung der städtischen Behörden haben am Dienstag die Abrissarbeiten an mehreren riesigen Bronze-Statuen eines umstrittenen Sowjetdenkmals begonnen. Die Aktion begann an einem Statuenensemble, das mit einem Sichtschutz umgeben und von der Polizei weiträumig abgesperrt wurde.