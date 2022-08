Dazu seien bereits etwa 70 Prozent der Grenzabschnitte von Bäumen und Büschen befreit worden, hieß es am Dienstag in einem Bericht an die Regierung in Riga. Demnach ist mittels der bislang abgeschlossenen Bauverträge eine fast 150 Kilometer lange Infrastruktur entlang der Grenze geplant. Neben dem festen Zaun soll sie auch Patrouillenwege, Grenztürme, Fußgängerbrücken und andere Anlagen umfassen.