Sowjetisches Denkmal in Riga Ein Abriss als Kriegsprotest

Es ist eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine: Die Behörden in Riga haben das sogenannte »Siegerdenkmal« abreißen lassen.

Es stand seit 1985 in der lettischen Hauptstadt und bestand aus mehreren Soldaten-Skulpturen sowie dem 79 Meter hohen Obelisken, mit einem sowjetischen Stern an der Spitze.

Janis Lange, Bürgermeister von Riga:

»Das ist natürlich eine Frage von Werten. Für Letten steht dieses Monument für die Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und nach der russischen Invasion der Ukraine können wir das nicht mehr tolerieren. Und das ist der Grund, warum unser Parlament entschieden hat, dass dieses Monument bis Ende November abgerissen sein muss.«

Genauer gesagt: bis zum 15. November. Bis dahin sollen alle Relikte aus der Sowjetzeit aus Lettland verschwunden sein. So hat es das Parlament entschieden. Das größte wäre nun schon mal geschafft.

Und tatsächlich hatte es schon vor Putins Krieg immer wieder Streit um das Denkmal gegeben. Für die russische Minderheit, die etwa 30 Prozent der lettischen Bevölkerung ausmacht, stand das Monument für den Erfolg der Sowjetunion über Hitlers Nazi-Deutschland. So wurde das Denkmal auch immer ein Sammelpunkt am »Tag des Sieges«, dem 9. Mai.

In diesem Jahr, als der Krieg bereits mehr als zwei Monate lief, sah es am Denkmal anders aus: Es wehten ukrainische und lettische Flaggen, die Ausstellung »Ruhm der Ukraine« war zu sehen.

Vor dem Abriss protestierte die russische Minderheit tagelang gegen die Entfernung des Denkmals.

Die meisten Letten jedoch betrachten den 9. Mai 1945 jedoch als den Beginn der fast 50-jährigen sowjetischen Besatzung. Erst 1991 wurde der Baltenstaat unabhängig.

Und so gingen die Meinungen rund um den Abriss stark auseinander.

Dmitry Prokopenko, Befürworter des Denkmals:

»Natürlich bin ich traurig, weil all meine Großeltern und mein Urgroßvater Soldaten im Zweiten Weltkrieg waren, sie haben gegen die Nazis für die Freiheit gekämpft. Mein Urgroßvater ist 1944 in Litauen gefallen. Für mich ist das also auch ein Monument des Ruhms, für das, was wir getan haben, für ihren Kampf.«

Artos, Gegner des Denkmals:

»Ich bin hier, um zu sehen, wie diese Narbe, die von der Sowjetunion hinterlassen worden ist, endlich fällt. Das ist ein bedeutender Tag für Lettland. Endlich werden wir unsere Vergangenheit los und blicken nach vorn. Hoffentlich lässt dieser Ort seine Vergangenheit hinter sich und kehrt zu dem zurück, was es früher war. Anstelle des sowjetischen Erfolgs wird es nun für den Erfolg unseres Volks stehen.«

Sigita, Befürworterin des Denkmals:

»Meiner Meinung nach ist es falsch und sehr schlecht, Orte in Erinnerung an Soldaten anzufassen. Viele Soldaten sind zwischen 1941 und 1945 gestorben, damit wir unter einem friedlichen Himmel leben konnten. 80 Millionen Menschen sind während des Zweiten Weltkriegs gestorben, und jetzt werden ihre Denkmäler abgerissen. Hier, in Polen, Litauen, an vielen Orten. Es ist falsch. Falsch.«

Nach einem Vertrag aus dem Jahr 1994 zwischen Lettland und Russland stand das Denkmal eigentlich unter Schutz. Im Mai hatte das lettische Parlament aber für eine Änderung dieses Abkommens gestimmt und dem Monument dadurch seinen geschützten Status entzogen. Deshalb durfte die Säule nun fallen.