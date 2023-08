Bei Durchsuchungen an landesweit 14 Orten seien auch zahlreiche Datenträger und Dokumente sichergestellt worden. Zudem wurden Geräte gefunden, bei denen es sich vermutlich um Güter von strategischer Bedeutung handele, die den Behörden zufolge für rechtswidrige operative Tätigkeiten genutzt werden könnten. Nähere Angaben machte die Sicherheitspolizei aus Rücksicht auf laufende Ermittlungen nicht.

Strengere Kontrollen beim BND

Auch in anderen europäischen Ländern kam es in der Vergangenheit zu Festnahmen mutmaßlicher Spione im Auftrag Russlands. Zuletzt gab es einen Spionagefall in den Reihen des Bundesnachrichtendienstes (BND): Im Dezember war ein hochrangiger BND-Mitarbeiter als mutmaßlicher Spion aufgeflogen. Carsten L. soll interne Unterlagen über einen Kontaktmann an den russischen Geheimdienst FSB übermittelt haben. Teils soll der BND-Mann die geheimen Dokumente vom Bildschirm abfotografiert und später ausgedruckt haben. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen L. wegen schweren Landesverrats.