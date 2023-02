Paare klagten für Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften

Japan ist der einzige der Industriestaaten aus der G7-Gruppe, der gleichgeschlechtliche Partnerschaften bislang nicht anerkennt. Mehr als ein Dutzend Paare hatte dagegen geklagt, weil sie darin einen Verfassungsverstoß sehen. Ein Gericht in Tokio kritisierte im November zwar eine »verfassungswidrige Situation«, hielt aber zugleich an der in der Verfassung festgelegten Ehe-Definition fest.