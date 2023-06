Die Abgeordneten begründeten ihre Entscheidung den Berichten zufolge in einer Erklärung mit dem Argument, es gebe derzeit in Russland eine regelrechte »Geschlechtsumwandlungs-Industrie«, zu der »unehrliche Ärzte, Psychologen, ein Netzwerk von LGBT-Organisationen und Aktivisten« gehörten.

Diese übten »ihre zerstörerische Tätigkeit gegen Heranwachsende und Jugendliche aus«, fügten sie hinzu. Diese Aussagen knüpfen an die Rhetorik an, mit der in Russland LGBTQ+-Kreise stigmatisiert werden. Einem Abgeordneten zufolge geht es bei dem Gesetzentwurf darum, »dem Eindringen familienfeindlicher westlicher Ideologie« Einhalt zu gebieten, wie AFP berichtete.