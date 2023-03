Kampf der LBGTQ-Community in Ostafrika »Wir haben immer gesagt: Es ist schlimm, aber fuck it!«

Der kenianische Bildungsminister spricht inzwischen von einer angeblichen »Infiltration« der Schulen mit LGBTQ-Gedankengut – und will Gesandte der Kirche an Bildungseinrichtungen schicken, als konservative Moralapostel. Die Anglikanischen Kirchen von Uganda und Kenia erwägen gar eine Abspaltung von der Mutterkirche in England, weil die gleichgeschlechtlichen Paare den Segen aussprechen will.

Und in Tansania haben Behörden das beliebte Kinder- und Jugendbuch »The Diary of a Wimpy Kid« aus den Schulen verbannt, weil es angeblich »kulturelle Normen« verletze, also offenkundig die heterosexuelle Familie.

Viele Aktivistinnen und Aktivisten sehen sich von diesem Klima in der Region bedroht, einige sind umgezogen, viele verstecken sich. Arya Karijo lebt seit mehr als vier Jahren als trans Frau, aus Sicherheitsgründen nie länger als ein paar Monate am selben Ort. Anfang März ist sie wegen der homophober werdenden Stimmung aus Nairobi weggezogen, in einen touristisch geprägten Küstenort, dort könne sie sich freier bewegen, sagt sie.