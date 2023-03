LGBTQ+-Proteste in Mailand Tausende gehen gegen Meloni auf die Straße

»Erklären Sie meinem Sohn, dass ich nicht seine Mutter bin« und »Lasst meine Eltern in Ruhe«: Mit Plakaten wie diesen sowie Regenbogenflaggen protestierten am Samstag in Mailand Menschen gegen die Pläne der neuen italienischen Rechtsregierung , die Rechte gleichgeschlechtlicher Eltern zu beschneiden.