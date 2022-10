Waaddao sagt, ihre eigenen Erfahrungen hätten sie politisiert und animiert, gegen die patriarchalen, ausgrenzenden Strukturen in ihrer Heimat vorzugehen: Sie erfuhr während der Schulzeit Ablehnung von Verwandten und Bekannten, die ihre nicht-binäre Partnerin nicht akzeptieren wollten. Hörte ständig, dass wieder jemand im Freundeskreis sexuell belästigt worden war. Sah thailändische TV-Serien, in denen Vergewaltigungen gezeigt wurden, als seien sie das Normalste der Welt, als würde das eben passieren, wenn ein Mann eine Frau stark begehrt.

Es widerte Waaddao an. Sie gründete ihre erste Organisation, die Tea-Gruppe, »Togetherness for Equality and Action«. Der Name ist eine Anspielung auf ihre Kindheit im Süden Thailands, wo Frauen und Kindern der Zutritt zu den örtlichen Teehäusern verwehrt war, während drinnen Männer politische Diskussionen führten und eine Zukunft besprachen, die alle betraf.

Bei allen positiven Veränderungen der jüngsten Zeit sagt Waaddao dennoch: »Thailand ist weiterhin alles andere als ein Himmel für queere Menschen.«

So klingt es auch, wenn man Aom und Tiny zuhört. Sie sitzen an einem Mittwoch im Oktober im Gras des Benjakitti Parks in Bangkok, sie kommen gerade von einer Buchmesse nebenan. Es ist ein angenehmer Tag in der Stadt, nicht zu heiß, der Himmel – am Ende einer heftigen Regenzeit – blau, fast ohne Wolken. Tinys Hand liegt auf Aoms Knie, die Beine haben sie im Schneidersitz gekreuzt.

Sie erzählen. Wie sie sich kennengelernt haben. Dass Tiny das Social-Media-Profil von Aom durchguckte, die ihr Geld als queere Influencerin verdient. Dass sie einen »Online-Crush« hatte, wie Tiny sagt, sich direkt voll verknallt habe, bloß beim Anblick des Instagram-Profils. Irgendwann traute Tiny sich, Aom anzuschreiben. Sie hatte zwar das Gefühl, sie sei viel zu jung, viel zu uncool, ging damals ja noch zur Schule. Doch Aom schrieb zurück. Ob sie sich mal treffen wollten. Aom besuchte Tiny in Chiang Mai, deren Heimatstadt im Norden von Thailand. Tiny jobbte an dem Tag in einem Café, hatte die Hände im Spülbecken, den Rücken zur Tür, als Aom den Raum betrat und Tiny, gleich beim ersten Treffen, direkt fest von hinten umarmte.

Seitdem sind sie zusammen. Das ist fünf Jahre her. Bei dem Treffen im Park in Bangkok streicht Tiny Aom über die Wange, krempelt Aom Tiny den Hut aus dem Gesicht. Auch auf ihrem Social-Media-Profil präsentieren Aom und Tiny sich zusammengeschmolzen zu einem einzigen Account: aomtainee . Dort zeigen sie 17.000 Followern die Tattoos, die sie sich gemeinsam stechen lassen, Bilder vom Kuscheln, Reisen, Motorradfahren.