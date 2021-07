LGBTQ-Referendum in Ungarn »Allein der Verdacht, schwul zu sein, führt zu Beschimpfungen«

Mit einem LGBTQ-Referendum will Viktor Orbán Homosexuelle und Transmenschen in Ungarn weiter ausgrenzen. Doch es gibt auch Protest. Hier erzählen Betroffene, was die Ankündigung für ihr Leben bedeutet.