Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang auf seiner ersten Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im Frühjahr: Sein Besuch gilt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin, bevor es weitergeht nach München und nach Frankreich. Qiang nimmt an den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen teil – ein politisches Format, das Angela Merkel 2011 ins Leben rief – zur Förderung chinesisch-europäischer Beziehungen. Für China geht es hier vor allem um Symbolik:

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Die Chinesen, wenn man es zugespitzt formuliert, kommen aufgrund der schönen Fototermine, um zu Hause zeigen zu können, dass man sehr enge Beziehungen gerade mit Deutschland pflegt. In China achtet man sehr genau darauf, wer wen mit welchem Rang trifft. Und in der chinesischen Wahrnehmung ist der Staatspräsident relevanter, protokollarisch höherwertiger als der Bundeskanzler. Und dadurch ist das halt einfach ein Signal, was Li Qiang auch intern setzt, zu sagen: Ich treffe nicht nur den Bundeskanzler, der auf meiner Augenhöhe und auf meiner Flughöhe ist, sondern ich treffe auch den Staatspräsidenten, die Nummer eins.

Xi Jinping hat es bisher vermieden, Putins Angriffskrieg zu verurteilen. Wie wichtig sind Peking die Beziehungen zu Deutschland?

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»In der chinesischen Wahrnehmung ist Deutschland gerade im Moment sehr wichtig, was damit zusammenhängt, dass es einen sich abzeichnenden Konflikt, den Kalten Krieg, mit den Vereinigten Staaten gibt. Und eine der Ideen, die man in Peking hat, ist es, die Europäer zumindest aus der Nähe der USA zu lösen und irgendwie bessere Beziehungen mit ihnen zu unterhalten, damit man nicht vor dem Problem steht, dass es irgendwann Europäer und Amerikaner gegen China heißt. Deshalb ist Deutschland ein Schlüsselstaat aus chinesischer Sicht – genauso übrigens wie Frankreich. Diese beiden Länder hat man sich ausgeguckt, beides G7-Länder und möchte bestimmte Initiativen, die auch gegen China gerichtet sein könnten, auf diesem Wege durch Besuche, durch eine Charmeoffensive unterbinden.«

Nicht nur politisch, auch wirtschaftlich sind Deutschland und China wichtige Partner. Im Jahr 2022 exportierte Deutschland Waren im Wert von rund 107 Milliarden Euro nach China. Die wirtschaftliche Abhängigkeit beruht auf Gegenseitigkeit:

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Die chinesischen Konzerne sind sehr stark auf die Europäische Union als Absatzmarkt angewiesen. Die Verkäufe aus China nach Europa sind sogar deutlich höher als das, was deutsche Konzerne oder europäische Konzerne nach China schicken. Also momentan ist die Situation sogar ein Muss, muss man sagen, fast eher so, dass China, Deutschland und Europa momentan noch stärker braucht als andersrum.«

In Washington beobachtet man das Geschehen in Deutschland und Frankreich eher argwöhnisch, auch wenn sich US-Außenminister Antony Blinken bei einem Besuch in Peking um versöhnliche Worte bemühte.

Antony Blinken, US-Außenminister:

»Die Vereinigten Staaten und China stehen in der Pflicht, diese Beziehung verantwortungsvoll zu gestalten. Dies zu tun wäre im Interesse der USA, Chinas und der Welt.«

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China ist momentan sehr, sehr eisig. Wir müssen nur zurückdenken an den August, als Nancy Pelosi nach Taiwan gereist ist und plötzlich Raketen von chinesischer Seite über Taiwan geflogen sind. Wir müssen an den Ballon-Zwischenfall denken, als ein chinesischer Spionageballon über amerikanisches Territorium geschwebt und dann auch abgeschossen worden ist. Egal wo man da momentan hinguckt, die Beziehungen sind sehr, sehr düster und sehr, sehr eisig.

Der bevorstehende US-Wahlkampf und die Möglichkeit, dass potenziell ein republikanischer Präsident an die Macht kommen könnte, drohen den Konflikt zwischen den beiden Nationen weiter zu verschärfen.

Christoph Giesen, DER SPIEGEL:

»Also die Situation ist die, dass man sowohl in China als auch in den USA davon ausgeht, dass die jeweils andere Seite eigentlich davon ausgeht, dass ein neuer Kalter Krieg droht und dass man sich genau auf diese Sache vorbereitet.«