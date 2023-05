Gegen Salameh, seinen Bruder Raja und seine Assistentin Marianne Hoayek wird im Libanon sowie in mindestens fünf europäischen Ländern wegen des Verdachts ermittelt, dass sie mehr als 300 Millionen Dollar aus der Zentralbank entwendet haben könnten. »In jedem Land, in dem jemand solcher Verbrechen beschuldigt wird, sollte er nicht in einer verantwortlichen Position verbleiben und sich sofort zurückziehen«, sagte al-Shami der Nachrichtenagentur Reuters: »Ich denke, er sollte zurücktreten.«