Die Explosion fand laut Angaben des PFLP-Sprechers am Morgen in einem Stützpunkt der Gruppe in Kusaja statt, nahe der syrischen Grenze. Bei der PFLP handelt es sich um eine Gruppierung mit engen Verbindungen zur libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und zum ebenfalls schiitischen Iran – beide betrachten Israel als Erzfeind. Die PFLP unterhält Stützpunkte im Osten des Libanons. Einige ihrer Mitglieder kämpften im syrischen Bürgerkrieg gemeinsam mit der Hisbollah in den Reihen der Regierungskräfte.