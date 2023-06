Medien hatten am Wochenende berichtet, dass gegen den Botschafter in Frankreich unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung ermittelt wird. Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen der Botschaft hatten den Mann einem Bericht der Zeitung »Le Parisien« zufolge angezeigt. Er steht in Frankreich unter diplomatischer Immunität, die nur vom libanesischen Staat aufgehoben werden kann. Der Libanon liefert seine Bürger in der Regel nicht aus. Sollte seine Schuld bewiesen werden, werde der Mann im Libanon vor Gericht kommen, hieß es aus juristischen Kreisen des Landes.

Beirut hatte vor einigen Tagen angekündigt, einen Untersuchungsausschuss nach Paris entsenden zu wollen, um die Ermittlungen in Frankreich gegen den Botschafter zu prüfen.